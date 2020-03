Formule 1-teams laten strand links liggen

De bedoeling was in eerste instantie dat teams over het strand van hun hotel in Noordwijk naar het circuit in Zandvoort zouden rijden om zo niet vast in het verkeer te komen zitten. Daarvoor moesten ze door het natuurgebied en daar was veel weerstand tegen. Volgens The Spot zouden ze de ontheffing in oktober hebben aangevraagd toen het volledige mobiliteitsplan van de Grand Prix nog niet bekend was. 'De ontheffing was uitsluitend bedoeld als noodplan in geval het bijvoorbeeld niet mogelijk is om te vliegen', zo verklaart Wesselsz na berichtgeving van NH Nieuws.