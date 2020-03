Man (25) overleden na ongeval in Rijsbergen

Een 25-jarige man uit Roosendaal is na een ongeval op de Ettenseweg in Rijsbergen in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. 'De man belandde door nog onbekende oorzaak met zijn auto tegen een boom', zo meldt de politie dinsdag.

Melding eenzijdig ongeval

Hulpdiensten kregen op maandag 2 maart rond 07.15 uur de melding van een eenzijdig ongeval. Op de Ettenseweg aangekomen bleek een man met zijn auto tegen een boom te zijn gebotst. De man was ernstig gewond. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht waar hij later op de dag is overleden. De politie doet onderzoek naar de toedracht.