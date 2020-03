Automobilist gewond na botsing tegen boom in Sint-Oedenrode

Dinsdagavond is een automobilist gewond geraakt nadat hij met zijn auto in Sint-Oedenrode tegen een boom was gebotst. Waarschijnlijk is de wagen door de gladheid, die veroorzaakt is door een eerdere hagelbui, in de slip geraakt en tegen de boom geknald.