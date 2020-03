Acht aanhoudingen na vier doorzoekingen en vondst 20 wapens woonwagenkamp

Tonnen aan cash geld

'Daarnaast zijn er enkele tonnen aan contant geld gevonden. Er zijn acht verdachten aangehouden voor het overtreden van de wet wapens en munitie. De zaak kwam aan het rollen door een anonieme tip via Meld Misdaad Anoniem', aldus de politie.

Doorzoekingen

Een aantal weken geleden kwam er een anonieme tip binnen over de aanwezigheid van geld en wapens op een woonwagenkamp aan de Bruggestraat. Dat was aanleiding voor een onderzoek. Op basis van de tip, het onderzoek en extra informatie dat nog binnenkwam is besloten om binnen te treden. Dat gebeurde in samenwerking met de Douane en Defensie omdat zij gespecialiseerd zijn in het vinden van verborgen opbergruimtes.

Resultaat

Politie, Defensie en Douane hebben woensdag de hele dag twee woonpercelen inclusief een loods aan de Bruggestraat, een woning aan het Bellendoornplein en een industriepand op Koningsbergenstraat doorzocht. Alle wapens en het enorme geldbedrag zijn in beslag genomen. De wapens worden onderzocht om na te gaan om wat voor soort wapens het gaat, of ze echt of nep zijn en of ze zijn gebruikt voor strafbare feiten. De acht verdachten, vier mannen en vier vrouwen uit Deventer, zijn overgebracht naar het politiebureau. Daarnaast zijn er twee campers in beslag genomen omdat het vermoeden bestaat dat ze betaald zijn met crimineel geld.

Samen optreden tegen criminaliteit

Politie, OM en gemeenten in IJsselland halen alles uit de kast om wapengebruik en –bezit tegen te gaan. Districtschef Ramon Arnhem is dan ook heel blij met dit resultaat: 'Deze actie toont aan wat de waarde van informatie kan zijn bij het aanpakken van criminaliteit. We hebben hierbij laten zien dat we heel snel gezamenlijk kunnen optreden met onze partners. En met resultaat. Deze wapens zijn in ieder geval van straat. Ik roep dan ook iedereen op om dit soort informatie te blijven delen en om eventuele wapens in te leveren tijdens onze wapeninleveractie volgende week. Ondertussen werken wij, zoals altijd, met onze partners aan een veilig en leefbaar IJsselland', aldus Arnhem.