Rotterdammer (73) overleden na steekincident, verdachte aangehouden

Een 73-jarige man die donderdagavond gewond raakte bij een steekincident in een woning aan de Cliostraat in Rotterdam, is kort erna overleden. 'Een 52-jarige vrouw uit Rotterdam meldde zich al snel daarna en is aangehouden', zo meldt de politie donderdagavond.

Zwaargewond

Even na 17.00 uur werd gemeld dat er een steekincident had plaats gevonden in de woning in Rotterdam-Hillegersberg. Daar troffen agenten een zwaargewonde man. Direct werd gestart met reanimeren, maar dat mocht helaas niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plekke. In de directe omgeving werd kort erna een 52-jarige vrouw aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij het dodelijke steekincident. Ze meldde zichzelf bij de politie.

Onderzoek

Het onderzoek naar de toedracht is nog in volle gang en de politie spreekt graag met getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord en heeft u nog niet met de politie gesproken? Is u donderdagmiddag iets opgevallen dat verband zou kunnen hebben met het steekincident? Of heeft u andere informatie? Bel dan met de recherche van district Rijnmond-Noord op 0900-8844 of Anoniem via 0800-7000.