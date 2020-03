Studenten Vindicat terug uit Noord-Italë

In totaal 900 studenten uit Groningen waren in het risico gebied in Noord-Italië waar een grote haard is van het coronavirus. Zij waren hier voor een skivakantie.

In het sportcentrum hebben rond de 400 studenten uitgebreide voorlichting gekregen over het coronavirus door de GGD Groningen en instructies over wat te doen als ze ziek worden.