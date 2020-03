Aanhouding bewoner die eerder vluchtte na woningbrand

Vrijdag heeft de politie de bewoner van een woning in de Olmenstraat aangehouden. De man vluchtte in de nacht van zondag op maandag, na een uitslaande brand in zijn woning. Hij heeft nog 30 dagen gevangenisstraf openstaan. Na zijn aanhouding is de man overgebracht naar het politiebureau.