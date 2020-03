Bewoner komt om bij kleine brand

In een woning aan de Jan Vermeerlaan in Rosendaal is zaterdagavond de bewoner dood in de woning gevonden. Hij is bij een noodlottige brand omgekomen.

Rond 21.45 uur kregen de hulpdiensten een melding dat vermoedelijk brand was geweest in de woning. Toen zij arriveerden, was de brand al gedoofd. In de woning werd daarna het slachtoffer gevonden.

Politieonderzoek

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de brand. Hierbij zijn getuigen verhoord en hebben medewerkers van de afdeling forensische opsporing een sporenonderzoek ingesteld. Hierbij bleek dat eerder een zitbank in brand heeft gestaan, waardoor een sterke rookontwikkeling ontstond. Hierdoor is het slachtoffer overleden. Het politieonderzoek is afgesloten.