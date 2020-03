Man (26) opgepakt in onderzoek dood Frank Schrijen

In een woning in Gilze is dinsdagmiddag een man aangehouden. 'Hij wordt verdacht betrokken te zijn geweest bij de dood van Frank Schrijen uit Boxmeer', zo meldt de politie woensdag. 'De verdachte is een 26-jarige man uit Echt die in de woning in Gilze verbleef', aldus de politie.

Onderzoek

Frank Schrijen (56) werd op zondag 1 maart 2020 dood in zijn woning aangetroffen. Hij bleek door geweld om het leven te zijn gebracht. Door de politie is een groot onderzoek opgestart onder leiding van het Openbaar Ministerie. Dit onderzoek leidde uiteindelijk tot de aanhouding van de 26-jarige verdachte. Hij wordt ervan verdacht dat hij het slachtoffer om het leven heeft gebracht en is in verzekering gesteld voor verder onderzoek.

Onderzoek naar relatie tussen beide mannen

Ook de woning in Gilze waar de verdachte verbleef is door de politie doorzocht. Daarbij zijn verschillende goederen in beslag genomen waar verder (technisch) onderzoek naar wordt gedaan. De politie doet nog verder onderzoek naar exacte relatie tussen het slachtoffer en de verdachte en de precieze aanleiding voor de gewelddadige dood.