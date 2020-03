Oefening Frisian Flag afgelast om coronavirus

Hoewel de oefening in Friesland was gepland, zouden eenheden uit andere provincies, waaronder Noord-Brabant, Frisian Flag ondersteunen. Defensie neemt maatregelen om verspreiding van het coronavirus in Nederland tegen te gaan, maar moet eventuele ernstinzet (zoals de bewaking van het luchtruim) garanderen. Daarom is het niet mogelijk de benodigde ondersteuning voor de oefening te leveren. Hieraan zouden eenheden van verschillende landen meedoen.

Helikoptertraining

Naast de oefening Frisian Flag is ook besloten het buitenlandse onderdeel van de helikoptertraining genaamd Helicopter Weapon Instructors Course voor nu niet door te laten gaan. Dit gedeelte zou in Duitsland plaatsvinden. Het onderdeel wordt om een later moment ingehaald. Wanneer is nog niet bekend.

Cold Response

De internationale oefening Cold Response in en nabij Noorwegen is ook gestopt. Gisteren maakten de Noorse strijdkrachten bekend dat de oefening geleidelijk wordt afgebouwd. Vandaag werd duidelijk dat ook voor de Nederlandse deelnemers zoals Zr.Ms. Johan de Witt de oefening stopt. Morgen eindigen de scenario’s waar Nederlandse militairen aan deelnemen.

Defender 2020

De mediadag die voor de grootschalige oefening Defender 2020 op 14 maart zou plaatsvinden is afgelast.

COVID-19

Defensie houdt de situatie omtrent de verspreiding van COVID-19 nauwlettend in de gaten en volgt het advies van het RIVM. Per oefening wordt bezien of deze door kan gaan, eventueel met aanvullende maatregelen, of wordt afgelast.