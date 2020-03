Twee nieuwe besmettingen met coronavirus in Groningen

De GGD in Groningen heeft in de gemeente Groningen twee nieuwe besmettingen met het coronavirus (COVID-19) vastgesteld.

Net als de andere twee besmettingen in de provincie verblijven de twee in thuisisolatie. In de provincie Groningen zijn nu vier personen besmet met het virus.

De GGD doet onderzoek naar de bron van de besmetting en met wie de personen contact heeft gehad.