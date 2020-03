CODE ROOD in ziekenhuis om coronavirus

De meeste schoolhoofden vinden het openhouden van hun scholen onverantwoordelijk. Zij pleitten eerder vandaag voor een massale sluiting voor zeker twee weken. Ook Frankrijk heeft vandaag al haar scholen voor onbepaalde tijd gesloten om het coronavirus terug te dringen. Ook veel virologen pleiten voor een sluiting van de scholen, maar het kabinet ziet sluiting op dit moment niet zitten om economische belangen.

Code ROOD

Het aantal coronapatiënten in het Amphia ziekenhuis in Breda loopt zo snel op dat het ziekenhuis is overgegaan op code rood. Men houdt dus serieus rekening met een scenario waarbij de intensive care over een paar dagen al vol ligt.

Op dit moment zijn 8 van de 30 bedden op de intensive care al bezet door patienten met het virus. Ze liggen aan de beademing. In totaal liggen er nu ruim twintig coronapatienten in het Amphia, de rest is er beter aan toe en wordt in quarantainekamers verpleegd.

Doorpakken

De Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) waarschuwt vandaag in een brief het RIVM dat wanneer Nederland nu niet doorpakt in het beteugelen van het aantal coronabesmettingen, zullen de gevolgen niet te overzien zijn. Ze vragen om "militaire besluitvaardige structuren".