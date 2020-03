Recordbedrag van 6,4 miljoen euro aan boetes voor woonfraude

Wethouder Laurens Ivens (Wonen): “De resultaten in de aanpak tegen woonfraude laten zien dat woningen nog altijd te vaak worden gebruikt om winst te maken, in plaats van om in te wonen. Dit is reden om ook de komende periode onverminderd in te zetten op de handhaving van illegale toeristische verhuur, illegale kamerverhuur, illegale onderhuur en andere vormen van woonfraude”. Vrijgekomen woningen Elke woning die illegaal gebruikt wordt is er een te veel, en daarom zet het college fors in op de aanpak tegen woonfraude. Het resultaat van de opgelegde sancties is dat er 534 particuliere woningen en 773 corporatiewoningen zijn vrijgekomen voor woningzoekenden. In 269 particuliere woningen was sprake van illegale kamerverhuur en in 265 gevallen ging het om illegale vakantieverhuur. De Amsterdamse woningcorporaties en de gemeente trekken samen op in de strijd tegen woonfraude in sociale huurwoningen. Deze samenwerking heeft geleid tot 514 adressen waar illegale onderhuur is geconstateerd. Illegale onderhuur is daarmee net als vorig jaar de meest voorkomende vorm van woonfraude in sociale huurwoningen.

Meldingen Bij bureau Zoeklicht zijn afgelopen jaar 2459 meldingen van woonfraude binnengekomen. De meeste meldingen gingen over toeristische verhuur (1082), gevolgd door illegale onderhuur (592) en kamerverhuur (349). Over het algemeen lijkt de bereidheid van Amsterdammers om woonfraude te melden in 2019 iets te zijn afgenomen (388). Desondanks is het aantal opgelegde sancties gestegen.

Rapportage toeristische verhuur Uit de rapportage toeristische verhuur blijkt dat het totale aanbod gestabiliseerd is op ongeveer 25.000 advertenties per maand. In totaal hebben 1 op de 15 woningen in Amsterdam op Airbnb gestaan. De meeste vakantieverhuur van woningen vindt plaats in stadsdeel West, gevolgd door stadsdeel Centrum en Zuid. Amsterdam blijft de duurste stad van Europa op het gebied van vakantieverhuur: de prijs steeg in 2019 van gemiddeld 151 euro naar 156 euro per nacht. In het centrum is de gemiddelde prijs zelfs 253 euro per nacht.