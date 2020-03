The Passion in Roermond ook afgelast vanwege coronavirus

Voor de provincie Limburg is het een zure dag. Ook de viering rond Pasen met The Passion, die deze keer in Roemond zou plaatsvinden, is afgelast. Vandaag werd ook al bekend dat de viering van Koningsdag met de Koninklijke Familie in Maastricht op 27 april aanstaande niet door gaat. In beide gevallen is het coronavirus de reden.

Verhaal van verbinding en hoop nu belangrijker dan ooit

De omroepen EO en KRO-NCRV, producent Mediawater en gaststad Roermond werken aan een alternatief scenario voor The Passion, de muzikale vertelling over het lijden en sterven van Jezus. Het evenement kan dit jaar als gevolg van de coronamaatregelen niet in de geplande vorm met publiek doorgaan.

Urgentie om Paasverhaal toch te laten horen

Alle partijen voelen de urgentie om het verhaal van de verbinding van God met mensen, en tussen mensen onderling, juist in deze tijden van onzekerheid te laten horen. Er wordt intensief samengewerkt aan een versie die past bij deze bijzondere omstandigheden.

'Troost en houvast zoeken'

EO-directeur Arjan Lock en KRO-NCRV directeur Peter Kuipers: 'Helaas betekent dit nieuws dat fysiek bezoek naar ‘The Passion’ niet meer kan. Er wordt nu achter de schermen alles gedaan om iedereen thuis te bereiken. Het verhaal van ‘The Passion’ gaat over Jezus die weet wat alleen gelaten worden en lijden ten diepste betekent. Juist nu we elkaar niet kunnen ontmoeten, zoeken we in het verhaal van The Passion naar troost en houvast. Hiermee is het verhaal van de liefde die alles overwint in vele woonkamers te horen.'

Reactie Roermond

Burgermeester Rianne Donders van Roermond: 'Wij hebben als stad voor The Passion gekozen vanuit de kracht van verbinding tussen mensen. Juist nu, waarin veel mensen het moeilijk hebben, kan het verhaal van The Passion extra krachtig zijn.'

Alternatief scenario

De komende weken wordt het alternatieve scenario verder uitgewerkt door producent Mediawater en de omroepen EO en KRO-NCRV, in overleg met de gemeente. De richtlijnen van de autoriteiten blijven daarbij uiteraard leidend. Gezondheid en veiligheid staan voorop.