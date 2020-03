Douane vindt 221 kilo cocaïne en houdt 8 uithalers aan

Het afgelopen weekend heeft de Douane tijdens diverse controles meerdere partijen cocaïne aangetroffen in de Rotterdamse haven. In totaal werd er 221 kilo drugs onderschept. Daarnaast zijn acht uithalers aangehouden.

Lading bevroren kip

Op 13 maart jl. werd in de koelmotor van een container die geladen was met bevroren kip een partij van 20 kilo cocaïne aangetroffen. Vervolgens trof de Douane op 14 maart jl. nog eens 6 en 35 kilo cocaïne aan in de koelmotor van containers.

Lading tin

Tenslotte onderschepte men dezelfde dag in een lading tin uit Brazilië een partij van 160 kilo cocaïne. De in beslag genomen verdovende middelen zijn inmiddels vernietigd.

Aanhoudingen

Naast genoemde vangsten werden in de nacht van vrijdag op zaterdag 14 maart twee zogenaamde uithalers aangehouden. Op zondag 15 maart werden er nog twee aangehouden en in de nacht van zondag op maandag 16 maart werden 4 uithalers aangehouden. Uithalers laten zich vaak insluiten op het haventerrein en proberen dan de verdovende middelen te smokkelen.

HARC-team

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam hebben de zaken verder in onderzoek.