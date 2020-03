Man gewond aan been na schietpartij Rotterdam

Dinsdagavond is een 25-jarige man rond 22.45 uur gewond geraakt, nadat een nog onbekende dader, bij een ruzie een kogel op hem afvuurde bij de Schonebergerweg in Rotterdam. De man raakte daarbij gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt getuigen.