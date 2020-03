'Rasta-overvaller' krijgt 16 jaar celstraf

Woensdag heeft de rechtbank Oost-Brabant heeft een 52-jarige man uit Eindhoven veroordeeld tot een gevangenisstraf van 16 jaar. 'Hij overviel in korte tijd 6 winkels, een tankstation en een casino. Ook probeerde hij iemand in de garage van zijn woning te overvallen. De man moet de slachtoffers en benadeelden in totaal ruim 29.000 euro schadevergoeding betalen', zo laat de rechtbank woensdag weten.

Dreadlockmuts

De verdachte overviel in februari en maart 2019 een casino in Oss en een bloemist, donutwinkel, interieurwinkel, tankstation, 2 supermarkt en een shop in een supermarkt in Eindhoven. Hij viel de bedrijven binnen en eiste geld. In de meeste gevallen had hij een muts met dreadlocks op en bedreigde hij de medewerkers met een vuurwapen. In één geval deed hij dit met een mes. In december 2018 probeerde hij iemand te overvallen in een garage van diens woning in Eindhoven. Ook hier bedreigde hij de bewoner met een vuurwapen. In een aantal gevallen gebruikte de verdachte bovendien fysiek geweld tegen de slachtoffers.

Posttraumatische stressstoornis

De ervaring leert dat gewapende overvallen grote gevolgen hebben voor de slachtoffers daarvan. Zo hebben meerdere slachtoffers een posttraumatische stressstoornis opgelopen of zijn ze hun baan kwijtgeraakt. Ook buiten de kring van de slachtoffers en hun naasten hebben de overvallen gevolgen gehad. Dit soort delicten leidt namelijk tot gevoelens van onrust en angst bij winkelmedewerkers en bij buurtbewoners.

Gewetenloos egoïsme

De verdachte trok zich hiervan niets aan en liet zijn behoefte aan geld voorgaan. Dit getuigt van gewetenloos egoïsme. Bij het bepalen van de straf weegt de rechtbank verder mee dat de verdachte in het verleden is veroordeeld voor woningovervallen, afpersing, diefstallen met geweld, mishandeling, een poging tot doodslag en medeplegen van moord. Dit alles maakt dat de rechtbank niet anders kan volstaan dan met de maximale straf die in dit geval kan worden opgelegd: een celstraf van 16 jaar.