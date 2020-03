Dode man in Tilburgse woning aangetroffen, politie houdt 37-jarige verdachte aan

In de nacht van woensdag op donderdag heeft de politie rond 02.45 uur in een woning in Tilburg een overleden persoon aangetroffen. 'Mogelijk gaat het om een misdrijf', zo meldt de politie donderdag.

Onderzoek

De politie heeft een plaats delict gemaakt in en rond de woning aan de Hoefstraat in Tilburg en is een onderzoek gestart. 'Uit onderzoek blijkt dat de persoon mogelijk door geweld om het leven is gekomen', aldus de politie. De recherche is een uitgebreid onderzoek gestart.

Update 14.00 uur

De politie betrad na de melding de woning en trof binnen een man aan. De hulpdiensten konden niets meer voor deze man betekenen omdat hij overleden was. Omdat de mogelijkheid bestond dat er spraken was van een misdrijf is de woning en de directe omgeving als plaats delict bestempeld en is er een onderzoek gestart. Tactische- en technische rechercheurs doen onderzoek naar de identiteit van de persoon en de omstandigheden van zijn overlijden. Dit gaat mogelijk enkele dagen duren.

Aanhouding

In de loop van de ochtend meldde zich een 37-jarige Tilburger aan het bureau. Hij is aangehouden als verdacht van mogelijke betrokkenheid bij het overlijden van de man in de woning. Dat wordt onderzocht. De verdachte is ingesloten.