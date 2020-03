Twee aanhoudingen in fraudezaak met subsidies

De politie heeft in een onderzoek naar fraude met subsidies twee aanhoudingen verricht. Een 52-jarige man uit Groningen en een 67-jarige man uit Meppel, die maandag 9 maart werden aangehouden in hun woonplaats, zijn hoofdverdachten in de zaak. Ze worden verdacht van valsheid in geschrifte, oplichting en witwassen.

Aangifte door SNN

In maart 2019 werd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland aangifte gedaan. Medewerkers van deze subsidieverstrekker hadden het sterke vermoeden dat subsidies die door de organisatie waren toegekend, niet voor de juiste doeleinden werden gebruikt. Omdat er mogelijk sprake was van fraude werd aangifte gedaan. De politie startte vervolgens een onderzoek.

Verdachten in beeld

In het onderzoek kwamen de 52-jarige man uit Groningen en de 67-jarige man uit Meppel in beeld. Daarnaast zijn nog negen andere personen, vanwege hun betrokkenheid in het onderzoek, als verdachte gehoord door de politie.

Huiszoeking en administratie in beslag genomen

In december 2019 werden huiszoekingen verricht in Groningen en Meppel. Er werd onder meer beslag gelegd op diverse bankrekeningen en administratie van de verdachten.

Verder onderzoek

In nauwe samenwerking met SNN werd door het rechercheteam verder onderzoek gedaan naar deze vorm van ondermijning. Uit de in beslag genomen administratie blijkt dat de verdachten werkten met valse c.q. valselijk opgemaakte facturen. De twee hoofdverdachten vroegen meerdere keren subsidie aan bij SNN. Dat deden ze voor bedrijven van anderen, waarbij SNN voor ruim €140.000 is benadeeld.