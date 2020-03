Meer Nederlanders kijken porno nu we massaal thuiswerken

Nu we ''verplicht'' moeten thuiswerken en onze fantasieën niet meer op ons werk de vrije loop kunnen laten gaan over een leuke collega, neemt het aantal bezoekers van pornosites toe.

Op de meeste werkplekken is porno kijken verboden. Maar nu we thuis aan het werk zijn, is er geen baas die dat controleert.

Uit de laatste cijfers van Pornhub blijkt dat sinds de uitbraak van het coronavirus het aantal unieke bezoekers met 11,6 procent ten opzichte van een ‘reguliere’ periode is gestegen.

Maar nu we thuis werken lijken we ook later naar bed te gaan. Zo blijken Nederlanders het liefst om 1 uur ‘s nachts de site bezoeken. Terwijl Britten veel liever rond een uurtje of 9 ‘s avonds porno kijken. In België zijn ze om twee uur ‘s middags al te porren voor een videootje. Voor de mannen die het nog niet weten: Onze Corona is de benaming voor de onderrand van de eikel. De eikel is het voorste gedeelte van de penis.