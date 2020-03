5 jaar gevangenisstraf voor mishandeling met dodelijke afloop

Aankoop engelenbeeld

In maart 2014 kwam de verdachte in contact met het latere slachtoffer. De verdachte liet het slachtoffer geloven dat hij een engelenbeeld wilde kopen. Enkele dagen later kwam de verdachte samen met zijn neef naar het beeld kijken. De neef droeg een koffer waardoor het slachtoffer de indruk moest krijgen dat er een groot bedrag aan contanten in zat. Op 22 maart 2014 meldde de verdachte zich alleen bij het slachtoffer voor de koop. Op enig moment heeft de verdachte de man mishandeld. De man heeft als gevolg van de mishandeling een hartinfarct gekregen waar hij aan is overleden. Verdachte was daarbij aanwezig en is zonder hulp in te roepen vertrokken.

Valse koopovereenkomsten

Na de dood van het slachtoffer heeft de verdachte valse koopovereenkomsten opgesteld en die namens het slachtoffer ondertekend. Daarmee probeerde hij een bedrag van 1,4 miljoen euro van de erfgenamen van het slachtoffer afhandig te maken. De verdachte ging zelfs zo ver dat hij met deze stukken door een advocaat beslag liet leggen op de woning, een stuk grond en goederen uit de nalatenschap.

Hogere straf dan de rechtbank

Het hof vindt dat de gevangenisstraf van de rechtbank onvoldoende recht doet aan de ernst van de feiten. Daarom legt het hof een gevangenisstraf van 5 jaar op aan de verdachte. De manier waarop de verdachte heeft gehandeld, getuigt volgens het hof van een grote mate van gewetenloosheid en koelbloedigheid: hij schroomt geen enkel middel voor eigen financieel gewin. Ten slotte heeft de verdachte tijdens het hoger beroep niet laten zien dat hij zich bewust is van zijn kwalijke gedrag. Het hof rekent hem dit in strafverzwarende zin aan.