Eenrichtingsverkeer voor supermarktkarretjes kan besmetting beperken

Ook vanavond werd bekend dat het Kruidvat morgen met nieuwe voorschriften komt voor haar personeel. Zo wordt er bijvoorbeeld buiten openingstijden vakken gevuld en zal er maar een maximum aan klanten binnen mogen in de vaak krappe winkels met smalle paden.

Maar vooral supermarkten waar juist veel mensen komen, blijft een gevaar voor besmetting. Zo gaat een grote supermarkt morgen bekijken of het mogelijk is dat klanten verplicht een vaste route in de winkel moeten volgen met verplicht een karretje inplaats van een mandje of boodschappentas. Omdat klanten zo verplicht achter hun boodschappenkar moeten blijven, is de afstand tussen klanten van 1,5 meter gewaarborgd.