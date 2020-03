Verwarde man loopt dreigend met zwaard op galerij flat in Tilburg

De politie heeft dinsdag in Tilburg een verwarde man in Tilburg Noord aangehouden nadat hij agenten met een zwaard bedreigd had. Dit meldt de politie woensdag.

Geschreeuw

De politie kreeg dinsdagmorgen een melding dat in de wijk Stokhasselt een verwarde man in zijn appartement met zijn geschreeuw de hele nacht omwonenden wakker gehouden had. Hij veroorzaakte nog steeds overlast. Agenten zagen dat de bedoelde man inmiddels op de galerij stond. Ze hoorden dat hij luid gilde en de inhoud van een blikje bier over de reling gooide.

Met zwaard op galerij

De dienders probeerden hem te kalmeren maar hij was niet voor rede vatbaar. Hij liep zijn woning in en zette aan de voorzijde een raam open van waaruit hij wartaal uitsloeg. Hij dreigde een zwaard te pakken. De dienders namen daarop uit voorzorg afstand en zagen dat hij daadwerkelijk met een zwaard naar buiten kwam en daarmee zwaaiend op de galerij liep. Uiteindelijk hebben de politiemensen door op hem in te praten de man overtuigd om zonder zwaard naar beneden te komen waarna hij werd aangehouden.

Dagvaarding

In zijn appartement werd het zwaard en 25 gram hennep aangetroffen. Hij had naar eigen zeggen 3 a 4 halve liters bier gedronken. De verdachte, die bekend is bij de GGZ, heeft een dagvaarding gekregen.