‘Coronakucher’ veroordeeld: “Laag en verwerpelijk gedrag”

“Van de 100 nieuwsberichten gaan er momenteel 99 over corona. Dat is niet alleen deze week zo, maar al weken. Er heerst onzekerheid in de samenleving en bij een deel ook ongetwijfeld angst: wat zal er allemaal nog gaan gebeuren?” Vandaag stond een Bosschenaar voor de rechter die het bijna twee weken geleden behoorlijk bont maakte in de binnenstad.

Het kabinet had vrijdag 13 maart ingrijpende maatregelen genomen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus. Dat werd die bewuste zondag 15 maart nog verder uitgebreid door onder meer te bepalen dat de scholen zouden sluiten en de horecagelegenheden diezelfde dag nog om 18:00 uur diende te sluiten: “Kort na aankondiging van deze maatregelen heeft verdachte zich voortdurend en schaamteloos misdragen door willekeurige wachtend publiek onder te hoesten bij een coffeeshop in de binnenstad. Het leidde begrijpelijkerwijs tot consternatie bij het publiek. Later verzette hij zich stevig bij zijn aanhouding, beledigde en bedreigde hij agenten, bespuugde hij politiemensen en een politieauto”, zo laat de officier van justitie tijdens de zitting weten.

"Laag en verwerpelijk"

“Het gedrag van de verdachte is laag bij de grond en uiterst verwerpelijk”, zo vervolgt hij. “Uit het land zijn meerdere signalen gekomen dat mensen dit kennelijk grappig vinden om te doen. Dit is niet grappig. Dit is buitengewoon ernstig. Er dient een stevig signaal uit te gaan dat dit gedrag onacceptabel is. Ook omdat dit gedrag tot grote onrust kan leiden en forse ordeverstoringen.” Het grootste deel van de samenleving zit momenteel thuis en mag intussen eigenlijk helemaal niet meer samenkomen: “Wij zijn afhankelijk van mensen met zogenoemde vitale beroepen: artsen, verpleegkundigen, maar ook politieambtenaren. Professionals die niet thuis zitten. Professionals die hun werk volhouden voor ons allemaal. Eens te meer verdienen deze hulpverleners onze bescherming.

Eerder veroordeeld

Volgens de officier kan niet onvermeld blijven dat verdachte in 2016 voor bedreiging is veroordeeld. Ook is hij gedagvaard voor onder meer verzet en bedreiging. Gezien de ernst, context en generale preventie vroeg de officier aan de rechter om een celstraf voor de duur van één maand. Voor het geweld tegen de politieambtenaren vroeg hij een gevangenisstraf voor de duur van acht weken. De rechter veroordeelde de verdachte tot een gevangenisstraf van 10 weken, waarvan twee voorwaardelijk.

Harde aanpak

Het OM treedt stevig op tegen mensen die strafbare feiten plegen en daarbij misbruik maken van de huidige coronacrisis. “Dit soort gedrag wordt niet getolereerd. Het OM zal hier snel tegen optreden en zware straffen eisen. Mensen die misbruik maken van de coronacrisis riskeren gevangenisstraffen”, zo waarschuwde Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal. Het OM wil hiermee een duidelijk signaal afgeven aan de samenleving.