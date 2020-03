Tractor vliegt in brand bij Roswinkel

Op een akker langs de N391 bij Roswinkel is donderdag tijdens werkzaamheden een tractor in brand gevlogen.

Mest uitrijden

Wat de oorzaak van de brand is dat is niet bekend. De tractor vatte vlam tijdens het mest uitrijden. Hoewel de brandweer van Emmer-Compascuum snel ter plaatse was kon deze niet voorkomen dat de tractor zwaar beschadigd raakte. Er vielen geen gewonden.