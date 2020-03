Twee gewonden bij verkeersongeval Nooitgedacht

Motorrijder en auto

Het ongeval gebeurde even voor 15.30 uur op de kruising Hoornse Bulten / Borgerderstraat waarbij door nog onbekende oorzaak een motorrijder met een personenauto in botsing kwam.

Traumahelikopter

De traumahelikopter vanaf Eelde is opgeroepen voor het ongeval. Bij het ongeval vielen twee gewonden. De verwondingen zijn van dien aard dat opname in het ziekenhuis noodzakelijk is. De politie liet weten dat de weg is afgesloten voor doorgaande verkeer. De verkeersongevallen analyse (VOA) doet onderzoek naar de precieze toedracht.