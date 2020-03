Coronacrisis: Opening Lelystad Airport met een jaar uitgesteld

'Overloopluchthaven'

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de luchtvaartsector. Wereldwijd zijn maatregelen getroffen en het aantal vliegtuigbewegingen is sterk verminderd. Bij de luchtvaartmaatschappijen op Schiphol gaat nu alle aandacht uit naar herstel. Lelystad Airport is bedoeld als overloopluchthaven voor het vliegverkeer van Schiphol, maar van krapte op Schiphol is nu en voorlopig geen sprake meer.

November 2021

De besluitvorming die nodig is voor openstelling van Lelystad Airport zal voortvarend worden voortgezet. Er wordt ingezet op opening in november 2021. Op dat moment hoeven de vliegtuigen vanaf Lelystad Airport ook geen gebruik meer te maken van de laagvliegroutes omdat er hoger kan worden gevlogen.