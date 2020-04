Meer dan 6 miljoen belastingaangiftes binnen voor 1 april

Bedankt

'We willen alle mensen bedanken die al aangifte hebben gedaan. Ondanks de huidige omstandigheden rond het coronavirus verloopt het aangifteproces zoals gepland', zegt Liane Vlaskamp, directeur Particulieren bij de Belastingdienst.

Digitaal

Vrijwel alle 6 miljoen aangiften, meer dan 99 procent, zijn digitaal bij de Belastingdienst binnen gekomen. Van de mensen die op deze manier aangifte hebben gedaan, gebruikte ruim 80 procent het aangifteprogramma op MijnBelastingdienst. Zo’n 11% kwam digitaal binnen via fiscaal dienstverleners en circa 8% deed dit via de aangifte-app.

Gebruik aangifte-app

Opvallend is de stijging van het gebruik van de aangifte-app. Vergeleken met vorig jaar kwamen er tot 1 april 16 procent meer aangiftes binnen op deze manier, van 410.394 in 2019 tot 485.884 nu.

Kleine dip tijdens persconferentie Rutte

Op dinsdag 31 maart was er een kleine piek van aantal ontvangen aangiftes - de Belastingdienst garandeert dat wie voor 1 april aangifte doet, voor 1 juli bericht krijgt. Er was wel een dip om 19 uur, toen premier Rutte een persconferentie gaf. Uit de cijfers blijkt verder dat op werkdagen de piek van het aantal ontvangen aangiftes ligt op 8 uur ’s avonds. In het weekend is dat 2 uur ’s middags.

Mogelijkheid tot uitstel

Mensen die hun aangifte inkomstenbelasting nog moeten doen, hebben hiervoor tot 1 mei de tijd. Aangifte doen is mogelijk via belastingdienst.nl/aangifte. De aangifte is al grotendeels vooraf ingevuld, maar de Belastingdienst wijst erop de aangifte goed na te kijken en waar nodig aan te vullen.

Liane Vlaskamp: 'De Belastingdienst begrijpt ook dat burgers en ondernemers in de huidige omstandigheden misschien niet toekomen aan het tijdig doen van aangifte. Mocht dat zo zijn, dan is het eenvoudig om uitstel aan te vragen tot 1 september.' Dat kan via MijnBelastingdienst of door te bellen met de BelastingTelefoon (uitstel vragen kan via het keuzemenu, met een bsn-nummer).