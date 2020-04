Werkenden weten nog maar slecht afstand te houden in coronapandemie

Bij deze een oproep aan alle mensen die wel aan het werk zijn, maar nog steeds niet de 1,5 meter afstand in acht willen of ''kunnen'' nemen.

Een week geleden liep BlikopNieuws.nl mee met een controleur in de brandbeveiliging. Nu een week later liepen wij opnieuw mee om te kijken of de werkende Nederlander nu beter als vorige week de verplichte 1,5 meter afstand in acht weten te nemen. Conclusie: helaas. De werkenden onderweg of op kantoor weten nog slecht afstand van elkaar te bewaren.

Na een tweetal bedrijven te hebben bezocht, kwamen we terecht bij een automaterialenzaak in het westen van het land. Tot onze grote schrik was het erg druk met personeel en liep men continu door elkaar bij de stellingen om onderdelen te verzamelen voor de klant in de zaak of voor bezorging. Op de verplichte afstand letten, daar deed men duidelijk niet aan, zelfs de baas niet. Ook had men duidelijk geen 'afstandsboodschap' aan de controleur, waardoor hij als het gaat om zijn gezondheid onnodig risico liep. Hij besloot dan ook zijn werk te staken.

Ook bij vakbonden regent het de laatste dagen klachten van werkenden die zich storen aan collega's. Als het gaat om de werkenden te beschermen moet er nog een hoop gebeuren.