Koning en Koningin bezoeken RIVM in Bilthoven

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima hebben vrijdagochtend 3 april een werkbezoek gebracht aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven. Het bezoek vond plaats in het kader van de bestrijding van het coronavirus (COVID-19).

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spraken tijdens hun bezoek met Jaap van Dissel, directeur Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM, over onder meer de coördinerende rol van het RIVM bij de bestrijding van de coronapandemie en de maatregelen om de verspreiding van het virus te kunnen controleren en kwetsbare groepen te beschermen. Tijdens het werkbezoek kwam ook de werkwijze van het Outbreak Management Team aan bod en de totstandkoming van operationele richtlijnen en adviezen aan zorgprofessionals.

De Koning en Koningin Máxima bezochten de afdeling Modellering van Infectieziekten, waar met de meest actuele feiten en cijfers de verspreiding van het coronavirus in kaart wordt gebracht. Afsluitend gingen Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima in gesprek met de medewerkers van het laboratorium waar op COVID-19 wordt getest en waar onderzoek en diagnostiek plaatsvindt.

Het RIVM richt zich op de volksgezondheid en een veilige en gezonde leefomgeving. Dit gebeurt door wetenschappelijk onderzoek en door het verzamelen en toepassen van kennis. Het instituut heeft een centrale rol in de infectieziektebestrijding en in landelijke preventie- en screeningsprogramma’s. Iedere dag publiceert het RIVM actuele cijfers over de situatie van het coronavirus in Nederland. Door gegevens te verzamelen en te analyseren wordt in kaart gebracht hoe de verspreiding van het coronavirus verloopt en of de getroffen maatregelen effect hebben.

Door telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming met de betrokken organisaties worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.