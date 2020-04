Ontvoerde vrouw geslagen en overgoten met kokend water

In een gedetailleerde en naar oordeel van het OM betrouwbare verklaring, zet de vrouw uiteen hoe zij en haar kinderen (3 en7) door vier mannen onder dreiging van vuurwapens uit haar huis zijn meegevoerd en van hun vrijheid beroofd. De mannen verdenken haar ervan 100 duizend euro van één van hen te hebben gestolen en daarom werd ze ontvoerd, verklaart ze.

Volgens de aangeefster speelde deze man, een 23-jarige rapper uit Lelystad, een leidende rol bij de ontvoering. Hij zou haar ook hebben mishandeld door met een pistool negen keer te hebben geslagen op hoofd en knie en haar hebben overgoten met kokend water. Haar kinderen waren op dat moment boven in de woning.

In de avond van 1 januari 2020 bevrijdde een arrestatieteam de vrouw en haar twee kinderen uit de woning in Almere. Ze had letsel op haar hoofd en huid en was in hals en rug roodverbrand. De verklaring van de vrouw wordt volgens het OM onder meer ondersteund door telecomgegevens en beelden van een beveiligingscamera bij een benzinepomp.

De man uit Lelystad wordt ook verdacht van wapenbezit, bedreiging en witwassen van meer dan 200 duizend euro, een goudstaafje en luxe goederen zoals een horloge van het merk Rolex.

In januari werd naast de groep mannen ook een 28-jarige vrouw uit Almere aangehouden. In haar woning werd de aangeefster bevrijd door het arrestatieteam. De raadkamer van de rechtbank heeft haar voorlopige hechtenis in februari van dit jaar opgeheven. Ze blijft wel verdachte.

Het onderzoek naar de ontvoering en de mishandeling is nog niet afgerond. De volgende pro-formazitting is op donderdag 18 juni.