Auto rolt in kanaal in Klazienaveen

Geen gewonden

Er raakte niemand gewond, vermoedelijk heeft de auto niet op de handrem gestaan of in de versnelling en is uit zich zelf aan de rol gegaan en in het water is terecht gekomen. Een berger met een duiker hebben de auto uit het water gehaald. Het is onbekend of de eigenaar inmiddels op de hoogte was.