Pony's gered uit brandende vrachtwagen

De pony's konden snel gered worden omdat de brandweer snel te plaatse was. De brand was op een steenworp afstand van de kazerne. De bestuurder is in een ambulance onderzocht, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De cabine van de kleine vrachtwagen is zwaar beschadigd door de brand.