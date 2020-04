Coronafeestje beëindigd in kleedkamer sportpark

In de nacht van zaterdag op zondag heeft de politie een coronafeestje beëindigd op Sportpark Veerse Poort in Middelburg. In één van de kleedkamers bevond zich een aantal jongens dat een feestje hield. Alle jongens, elf in totaal, zullen een passende straf krijgen in overleg met het Openbaar Ministerie.