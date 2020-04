Gewonde bij schietpartij in Almere

Op de hoek van de Basilicumweg met de Kamillestraat werd een gewond persoon aangetroffen. De man bleek gewond te zijn geraakt als gevolg van vuurwapengeweld. De politie is een onderzoek gestart.

Het slachtoffer kreeg medische hulp door personeel van de ambulancedienst en is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht.

