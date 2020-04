Acht weken cel voor spugen naar agent

“In een tijd waarin we voorzichtig moeten zijn en op elkaar moeten letten, is het gedrag van deze verdachte buitengewoon asociaal.” Dat stelde de officier van justitie maandag in de rechtbank in Almelo over een 43-jarige man uit Borne.

De man moest zich voor de politierechter verantwoorden omdat hij zaterdag 21 maart in de richting van een agent zou hebben gespuugd en daarbij zou hebben gezegd ‘fuck corona’. De officier eiste 8 weken cel waarvan 2 weken voorwaardelijk wegens onder meer bedreiging.

Van een straf voor dit asociale gedrag, in het bijzonder als dat is gericht tegen hulpverleners in deze tijd van corona, moet een afschrikwekkende werking uitgaan, vindt de officier. “Er is geen plaats meer voor een geldboete of werkstraf. Uit de uitspraken die rechters de afgelopen weken in soortgelijke zaken hebben gedaan, kan inmiddels worden geconcludeerd dat zij dit standpunt delen”, zei hij tijdens de zitting die door de advocaat van de verdachte, de officier en pers online werd bijgewoond.

De afgelopen weken zijn meerdere ‘coronahoesters’ veroordeeld. Vorige week kreeg in Arnhem een 46-jarige man uit Zutphen een celstraf van 8 weken opgelegd, en een 32-jarige man uit Nunspeet 12 weken cel waarvan 2 voorwaardelijk. Ook moeten zij een schadevergoeding van 400 euro betalen.

De 43-jarige verdachte uit Borne werd aangehouden nadat hij een voordeur had beschadigd door er tegenaan te trappen. Toen de politie ter plaatse kwam, bleef de man onrustig. Hij schreeuwde ‘fuck corona’ en ‘fuck Rutte’. Hij negeerde het verzoek om afstand te houden, riep nogmaals ‘fuck corona’ en spuugde toen naar een van de agenten.

De politierechter veroordeelde de man tot 8 weken cel waarvan 2 weken voorwaardelijk, conform de eis. Ze achtte vernieling en bedreiging bewezen.