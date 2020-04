Auto vliegt spontaan in brand, bestuurder op tijd ontsnapt

Aan de Jan Knegtweg in Nieuweroord vloog maandagmiddag een dure BMW spontaan in brand.

Op tijd uit auto

De bestuurder wist op tijd zijn voertuig verlaten. De brandweer van Zwinderen bluste het vuur. De schade aan de auto was aanzienlijk. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.