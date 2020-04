Heuvelland Zuid-Limburg gesloten voor dagtoerisme

Vanaf donderdag 9 april is het Heuvelland afgesloten voor dagtoeristen. Bestemmingsverkeer is wél nog toegestaan. Op basis van de ervaringen van afgelopen zondag, acht Veiligheidsregio Zuid-Limburg deze maatregel noodzakelijk om te voorkomen dat grote groepen mensen bij elkaar komen en op die manier het coronavirus verspreiden. De maatregel duurt in ieder geval tot en met maandag 13 april.

Heuvelland

De maatregel geldt voor het gebied tussen de auto(snel)wegen A2 (ter hoogte van Meerssen), A79, A76 (ter hoogte van Voerendaal/Heerlen) en Eijsden ter voorkoming van dagtoerisme. De afsluiting is van donderdag 9 april tot en met maandag 13 april dagelijks van 09.00 uur tot 18.00 uur. Op basis van de evaluatie van het Paasweekend wordt bepaald of verlenging noodzakelijk is.

Toegangswegen

Op toegangswegen naar het Heuvelland wordt op dagtoerisme gecontroleerd. Dit kan op sommige plaatsen tot filevorming leiden. Uiteraard geldt dat de maatregelen zoals eerder vermeld in de noodverordening in het Heuvelland eveneens van kracht blijven. Bij overtreding van deze maatregelen wordt streng opgetreden. Naast de reguliere inzet van gemeentelijke toezichthouders en BOA’s en politie, zetten indien nodig ook Provincie Limburg en Waterschap Limburg hun opsporingsambtenaren voor handhaving in.

Inwoners van het Heuvelland

Voor inwoners van de gemeente Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Valkenburg aan de Geul, Voerendaal, Vaals en Simpelveld is het gebied gewoon toegankelijk. Dat geldt ook voor de mensen die in dit gebied werken en voor ander bestemmingsverkeer. Een bezoek aan een vriend of familielid is dus nog steeds mogelijk.

Winkels

De winkels in Zuid-Limburg blijven vooralsnog gewoon open. Afgelopen weekend is op de meeste plekken gebleken dat ondernemers en klanten zich goed aan de maatregelen houden. Uiteraard worden tijdens het Paasweekend de situaties in de gaten gehouden. Als blijkt dat het nodig is, kunnen direct maatregelen genomen worden.