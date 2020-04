Twee auto’s uitgebrand in Boxtel

In de nacht van woensdag op donderdag werden rond 0.40 uur de bewoners van de Sweelincklaan, de Orlando di Lassostraat en de Scarlattistraat in Boxtel opgeschrikt door een felle brand. Twee geparkeerde auto’s op een parkeerplaats gingen volledig in vlammen op.

Metershoge vlammen

Bij aankomst van de brandweer stonden vele buurtbewoners al op straat en zagen hoe brandweerlieden de vlammen snel meester waren. Ook de politie was aanwezig, zij hielden de mensen op afstand. De brandweer controleerde ook een schuurtje welke mogelijk aangestraald was door de metershoge vlammen. De brandweer zette twee stralen hoge druk in. Een bergingsbedrijf werd in kennis gesteld om beide voertuigen af te voeren. De oorzaak van de dubbele autobrand is nog niet bekend.