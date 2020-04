Tweetal krijgt 20 jaar cel voor kille moord op man (25) in flatwoning

In slaap gedood

Het slachtoffer was een vriend van de twee mannen. Op 9 januari 2018 zat het drietal samen in de woning in Breda. Nadat het slachtoffer in slaap was gevallen op de bank, schoten de mannen hem ieder met een vuurwapen van korte afstand in/door zijn hoofd waarbij één schot het dodelijke schot betrof. Het slachtoffer was weerloos. Niet is vast te stellen wie welk wapen heeft gebruikt en welke man dus het dodelijke schot heeft gelost. Toch vindt de rechtbank dat de twee mannen samen schuldig zijn aan de moord.

Drie vuurwapens in tas

In de nacht van de moord zagen agenten tijdens een surveillance een voertuig met gedoofde lichten rijden. Het voertuig stopte op een parkeerplaats bij een flat. De politie zag dat er twee mannen uitstapten en wegrenden. Aangekomen bij het voertuig zag een agent op de bijrijdersstoel een tas staan. In die tas zaten drie vuurwapens, een losse houder en munitie.

Hangend aan het balkon

De twee mannen waren inmiddels een woning in de flat ingevlucht. Toen de politie deze woning binnentrad, vluchtten de twee via het balkon uit de woning. De twee mannen gingen aan de rand van het balkon hangen, lieten los en vielen naar beneden. Op de bank in de woning vond de politie het slachtoffer.

Onherstelbaar leed

De mannen hebben met hun handelen welbewust een mensenleven beëindigd en daarmee onherstelbaar leed en onomkeerbaar verlies toegebracht aan de familie en de naaste omgeving van het slachtoffer, zo oordeelde de rechtbank. Naar de reden van de liquidatie blijft het gissen. Dat dit enorm veel impact heeft op de nabestaanden blijkt ook uit de verklaring van de moeder van het slachtoffer tijdens de zitting. Haar zoon, 25 jaar, is haar afgenomen. In een dapper betoog om de heftige gevolgen van deze afschuwelijke misdaad te omschrijven, heeft zij aangegeven dat het haar heel erg raakt dat verdachten geen antwoord geven op het waarom en geen enkele emotie hebben getoond. Daarnaast is het ook voor de samenleving een schokkend en zeer ernstig feit. De rechtbank vindt daarom dat alleen een langdurige gevangenisstraf passend is en legt 20 jaar gevangenisstraf op.