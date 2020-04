Motorrijder gewond na botsing met auto

Gewond

De motorrijder raakte gewond en is na de eerste verzorging ter plaatse per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De automobilist bleef ongedeerd, maar ter plaatse wees uit dat hij te veel had gedronken. Hij werd meegenomen naar het bureau voor een uitgebreid bloedonderzoek. Een bergingsbedrijf heeft de auto geborgen. Vermoedelijk had de automobilist de motorrijder over het hoofd gezien waarna de botsing onvermijdelijk was.