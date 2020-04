Tractor door brand verwoest in Tiendeveen

Een felle brand verwoeste vrijdagmiddag een tractor op een landbouwperceel op Siberië in het Drentse Tiendeveen.

Compleet verwoest

De brand werd door de brandweer van Hoogeveen geblust. Van het voertuig bleef niets over. De tractor is tijdens werkzaamheden op het land spontaan in brand gevlogen.