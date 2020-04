Inspectie grijpt in, hond is dubbel zo zwaar als normaal

Ondanks meerdere waarschuwingen van zijn dierenarts en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) weigerde de eigenaar van een 12 jarige labrador haar af te laten vallen. 'De hond woog twee keer zwaarder dan dat ze normaal zou moeten wegen, met problemen met lopen en ademhalen als gevolg', zo meldt de LID vrijdag. Door de weigering van de man om mee te werken bleef er, in het belang van het dier, geen andere optie over dan de hond in bewaring te nemen.

Melding 144

De LID kwam in actie na een melding via meldpunt 144 over een hond met overgewicht. Half maart bezochten ze voor het eerst het adres in de gemeente Nijkerk. De hond kon door haar gewicht nauwelijks op haar poten staan, had ademhalingsproblemen en doordat haar nagels ook nog eens helemaal krom gegroeid waren liep ze nog moeilijker.

Advies dierenarts in de wind geslagen

De man bleek al twee jaar van zijn dierenarts te horen dat zijn hond te zwaar was en dat deze echt moest afvallen. Helaas hield de man zich niet aan het voorgeschreven dieet, sterker nog, hond kwam zelfs nog meer aan. Daarnaast bleek de man zich niet te houden aan de dosering van medicijnen die hij de hond moest geven. Het dier hoorde pijnstillers en ontstekingsremmers te krijgen tegen de pijn in haar gewrichten en voor de luchtwegen. Na overleg met RVO* kreeg de man de opdracht om met de hond naar de dierenarts te gaan en het behandelplan strikt op te volgen.

Weer niks gedaan

Op donderdag 2 april ging de LID opnieuw langs om te controleren of de eigenaar de opgelegde maatregelen had opgevolgd. Dit bleek helaas niet het geval. De inspecteurs zijn toen zelf, met de hulp van een dierenambulance, met de hond naar de dierenarts gegaan. Daar werd op basis van de bevindingen en de weigering van de man om goed voor zijn hond te zorgen, in samenspraak met RVO besloten om de hond in bewaring te nemen. De hond is overgebracht naar een opvangadres waar ze wel de juiste zorg krijgt. Ze gaat daar op een verantwoorde manier afvallen en krijgt de juiste medicatie. Hopelijk kan ze daarna weer genieten van haar oude dag.

Voldoende beweging en niet (teveel) verwennen

In deze tijd van corona en de oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven, zitten we ook de hele dag tussen onze huisdieren. In veel gevallen zijn vooral honden hier erg blij mee, en de baasjes ook. Maar pas op, teveel verwennerij ligt op de loer. Wij adviseren dan ook vast te houden aan het ritme dat de hond gewend was van voor de crisis. Geef het dier op vaste tijden de normale hoeveelheid eten en tussendoor, ook al kijkt de hond je nog zo lief aan, geen extra snoepjes of snacks geven. Hou ook vast aan voldoende beweging voor het dier. Laat je hond uit op de tijden die het gewend is. Zo is het voor het dier ook gemakkelijker om straks, als deze crisis voorbij is, weer te wennen aan het gewone leven.