Automobiliste (57) omgekomen bij eenzijdig verkeersongeval Westdorpe

Vrijdag is bij een eenzijdig verkeersongeval in het Zeeuwse Westdorpe een 57-jarige automobiliste uit Sas van Gent om het leven gekomen. Dit meldt de politie zaterdag.

Over de kop geslagen

De vrouw reed vrijdagmiddag rond 14.00 uur op de Tractaatweg in Westdorpe een raakte met haar auto van de weg. De automobiliste verloor op de N62 vermoedelijk de macht over de auto toen het voertuig deels in de berm terecht kwam. De auto sloeg vervolgens over de kop en belandde in een sloot. De vrouw overleed ter plaatse.