Woningbrand in Zwartemeer door brandweer geblust

Vrijdagmiddag brak er in het Drentse Zwartemeer aan de Stichtingstraat brand uit in een woning.

Dak

De brand, die in het dak van de woning zat, werd bestreden door de brandweer van Emmen en Klazienaveen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Er vielen voor zover bekend geen gewonden. Stichting Salvage is opgeroepen om de schade te bekijken.