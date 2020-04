Voor bijna 1 miljoen euro aan geld en merkkleding aangetroffen

Agenten hielden donderdag in een parkeergarage aan Pontsteiger twee mannen aan op verdenking van witwassen. In de auto waar de verdachten zich in bevonden, werd een zeer groot geldbedrag aangetroffen. Een uitgebreid onderzoek volgde en politie-eenheden vonden daarna in twee doorzochte woningen wederom erg veel geld én een grote hoeveelheid dure merkkleding. Het onderzoeksteam vermoedt dat de waarde van het aangetroffen geld en de kleding bijna 1 miljoen bedraagt.

De agenten surveilleerden die donderdagmiddag in een parkeergarage aan de Pontsteiger. In overleg met beheerders van particuliere garages gebeurt dit vaker om de veiligheid te vergroten en criminaliteit tegen te gaan. Twee mannen die uit een geparkeerde auto stapten, trokken de aandacht van de agenten, die de situatie niet vertrouwden. De mannen werden daarom aangesproken, waarop zij niet goed konden uitleggen wat zij in de garage deden. Ondertussen keek één van de agenten in de auto waar de mannen uit waren gestapt en zag een tas met extreem veel bankbiljetten liggen. De agenten besloten de twee daarom aan te houden. Tijdens de aanhouding voelden de agenten zich genoodzaakt om hun vuurwapen te trekken. Het geld dat in de auto werd aangetroffen is in beslag genomen.

In het uitgebreide onderzoek dat op de aanhoudingen volgde, doorzochten politie-eenheden nog diezelfde avond een woning in Amsterdam en stuitten daar wederom op grote geldbedragen. Daarnaast werd er een vuurwapen gevonden. Er werd in die woning ook nog een derde verdachte aangehouden. De volgende ochtend doorzochten agenten ook een woning in Rotterdam en troffen opnieuw veel geld en een grote hoeveelheid dure merkkleding aan. Het onderzoeksteam vermoedt dat de waarde van al het aangetroffen geld en de kleding samen bijna 1 miljoen euro bedraagt. De drie verdachten – een man van 38 uit Rotterdam, een man van 48 zonder vaste woon- of verblijfplaats en een man van 19 uit Assen – zitten vast op verdenking van witwassen. De recherche doet verder onderzoek naar de herkomst van het geld, het vuurwapen en de kleding.