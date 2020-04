Zware aanrijding meerdere voertuigen bij Erica

Op de Verlengde Herendijk in Erica vond maandagmiddag een ongeval plaats. Brandweer Emmen en ambulance kwamen naar het ongeval.

Meerdere voertuigen

Het betrof een ongeval tussen meerdere voertuigen er zouden drie voertuigen bij zijn betrokken. Een auto kwam op de kop in de naastgelegen bermsloot. Over het aantal gewonden is nog niets bekend. Het ongeval gebeurde bij de rotonde Ericastraat / Verlengde Herendijk.