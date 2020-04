Brand in Groningse woning

Geen gewonden

Het was in eerste instantie onduidelijk of er personen in de woning aanwezig waren. Een tweede brandweerauto is daarom ook ter plaatse gekomen. De brand die in de achterkamer van de woning woedde was snel onder controle. Het is niet bekend of er personen tijdens de brand in de woning aanwezig waren. Maar uiteindelijk is er gelukkig niemand gewond geraakt.