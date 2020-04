Ernstig ongeval met motorrijder in Wildervank

Woensdag is in het Groningse Wildervank aan het eind van de ochtend een motorrijder ernstig gewond geraakt. De motorrijder, komende vanuit de richting Wildervank, reed in de richting van de Kielsterachterweg.

Bocht

In de bocht ter hoogte van de Borgercompagnie / Zwarteweg ging het mis. De motorrijder verloor de macht over het stuur, schampte een boom, botste tegen een paal en vloog daarna meerdere malen over de kop.

In weiland

Zowel de bestuurder als de motor kwamen in een weiland terecht. Meerdere politie eenheden, twee ambulances en de traumahelikopter kwamen ter plaatse. De man is met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. De VOA (Verkeers Ongevallen Analyse) heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de exacte toedracht van het ongeval. Vanwege hulpverlening, onderzoek en de berging van het voertuig is de Woortmanslaan enkele uren afgesloten geweest.