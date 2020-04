Maanden celstraf voor blazen in gezicht en roepen 'Corona!'

De schrik is groot wanneer een wildvreemde plots in het gezicht van een Hagenaar blaast en 'Corona!' roept. De man had zelf nog behulpzaam zijn autoraampje open gedaan, omdat hij dacht dat de onbekende man iets wilde vragen. Nu kon hij na het blazen ook nog een stomp krijgen. Het Openbaar Ministerie eiste woensdag 8 maanden cel waarvan 2 voorwaardelijk tegen de 24-jarige verdachte uit Polen.

Op raampje getikt

De Hagenaar had die avond net zijn auto geparkeerd in de Drebbelstraat in Den Haag toen er op zijn raampje werd getikt. Naast zijn auto stond een onbekende man die, toen het raampje naar beneden was, hard de wagen in blies en 'Corona!' riep. 'Ik voelde zijn adem op mijn gezicht,' verklaarde het slachtoffer later. 'Ik vond dit niet normaal in deze tijd. Ik doe zelf best voorzichtig. Dus ik zei dat hij moest opdonderen en wilde het raampje weer dichtdoen.'

Meer mannen

Toen gaf de onbekende man ook nog een dreun op de neus van het slachtoffer. Daarna begon hij tegen de auto te trappen. Op dat moment kwamen nog meer mannen op de auto af, die kennelijk bij de man hoorden en wel een handje wilden helpen.

Vijf verdachten

Het slachtoffer heeft snel zijn auto weer gestart en is weggereden. Kort erna kon de politie op zijn aanwijzing vijf mannen aanhouden. De hoester stond vandaag op zitting. De politierechter besloot iets lager te straffen dan het OM had geëist, en legde 24 weken cel waarvan 10 voorwaardelijk op. Een andere verdachte moet op 26 juni voor de politierechter verschijnen. Twee kregen een boete opgelegd. Tegen één verdachte is de zaak geseponeerd omdat er in zijn zaak onvoldoende bewijs was.

Andere zaken

Eerder op de middag stond ook nog een verdachte terecht die bij zijn aanhouding hoestte, 'Ik heb Corona!' riep en toen zijn hoofd naar een agent draaide. Het OM eiste tegen hem 4 weken gevangenisstraf, de rechter legde er vervolgens 6 op. Ook moet de man aan de agent 350 euro betalen.

Hoesten in gezicht agenten

Twee verdachten die eerder in Den Haag waren veroordeeld voor corona-gerelateerde zaken, en tegen hun straf in beroep waren gegaan, hebben hun appel inmiddels ingetrokken. Dat betekent dat de straffen die de politierechter in hun zaken opgelegde onherroepelijk zijn geworden. Beiden waren veroordeeld voor het hoesten in het gezicht van agenten. De een kreeg hiervoor 10 weken cel waarvan 2 voorwaardelijk opgelegd, de ander 7 weken.